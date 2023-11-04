Китай вложил 820 млрд рублей инвестиций в предприятия на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев оценил вложения в российский регион.

Китай стал самым крупным иностранным инвестором на Дальнем Востоке, направив на развитие российских предприятий порядка 820 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал уполномоченный представитель главы государства Владимира Путина по Дальневосточному Федеральному округу Юрий Трутнев. Чиновник заметил, что если говорить в целом о денежных вложениях в регион страны, то подавляющая часть - отечественные средства.

Что касается Китая, то на его долю приходится порядка 7% инвестиций - 820 млрд рублей, вложенных в российский предприятия и 49 совместных проектов. Юрий Трутнев, полпред по ДФО

Порядка 1,7 тыс. предприятий создадут на Дальнем Востоке к 2030 году.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"