Порядка 1,7 тыс. предприятий создадут на Дальнем Востоке к 2030 году

Юрий Трутнев рассказал о будущем региона.

Порядка 1,7 тысяч новых предприятий и 230 рабочих мест будет сформировано властями к 2030 году на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал уполномоченный представитель главы государства Владимира Путина по Дальневосточному Федеральному округу Юрий Трутнев. Чиновник заметил, что уже к концу 2024 года страна откроет на территории ДФО 954 компании. В текущем году количество таких объектов достигает отметки в 700.

До 2030 года объем вложенных в Дальний Восток инвестиций должен составить 10,5 трлн рублей, 7,8 трлн рублей уже обеспечены соглашениями. Мы создадим 1 700 новых предприятий, откроем 230 рабочих мест. Юрий Трутнев, полпред по ДФО

Эксперт пояснил, что ключевым вопросом остается понимание того, может ли правительство развивать Дальний Восток быстрее. У чиновников сейчас никогда не возникает чувства того, что "уже все сделано". В частности, в европейской части страны на одном квадратном километре проживают 28 человек, в Китае - 122, на Дальнем Востоке - только один. Юрий Трутнев видит тенденцию перехода от оттока населения к притоку. Особенно этот процесс проявляется в Якутии и на Сахалине. На указанных территориях количество молодежи от 20 до 24 лет увеличивается. В этом году туда приехало в три раза больше студентов из других регионов России, чем в предыдущие.

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Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"