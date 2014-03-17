Китай выводит на мировой рынок сферического патрульного робота

Роботом RT-G интересуется ряд компаний из ОАЭ.

Футуристический сферический робот-патрульный, разработанный китайскими специалистами, будет выведен на мировые рынки. Соответствующей информацией вечером 26 февраля поделились иностранные журналисты из издания Global Times. В СМИ написали аудитории, что проект создан компанией Rotunbot Co из города Ханчжоу, расположенного в южной части КНР. Уже сейчас сферический робот RT-G привлек внимание общественности своими выдающимися показателями при патрулировании территории, обнаружении и спасении человека. Ранее ролики с роботом распространились по социальным сетям и стали вирусными.

По словам основателя компании Rotunbot Co и доцента Колледжа науки и техники управления Чжэцзянского университета Ван Ю, данный робот считается рода "неваляшкой", так как внутренний маятник и двигатель колеблются вокруг ядра сферы в полном диапазоне движения. Такое решение позволяет шару катиться в любом указанном направлении, сохраняя при этом хорошее равновесие. Эксперт добавил, что зарубежные клиенты уже связывались с Китаем для того, чтобы выразить заинтересованность в покупке RT-G. В частности, предложение поступило от организаций из Объединенных Арабских Эмиратов, связались с Rotunbot Co, чтобы выразить заинтересованность в покупке робота. В КНР полагают, что количество иностранных клиентов будет расти экспоненциально в текущем году.

Стартап Figure показал как человекоподобные роботы справляются с бытовыми делами.

Фото и видео: Global Times