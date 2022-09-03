Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Ученые запустили аппарат "Яогань-33-02" при помощи ракеты "Чанчжэн-4C".

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-33-02".Об этом сообщили местные журналисты из Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC). Известно, что запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4C" произведен в 07:44 утра по местному времени (или в 02:44 по времени Москвы). Ракета стартовала с территории космодрома Цзюцюань.

"Чанчжэн-4C" вывела спутник дистанционного зондирования "Яогань-33-02" на намеченную орбиту. пресс-служба CASC

По данным китайской профильной корпорации, выведенный на околоземную орбиту космический аппарат разработан Шанхайской академией космических технологий. Устройство займется разведкой имеющихся ресурсов, а также будет оценивать уровень урожайности сельскохозяйственных угодий, поможет ученым в предупреждении природных катастроф и ликвидации последствий стихии.

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Фото и видео: CCTV