Китай вывел на орбиту серию спутников c помощью Kinetica-1

Китай осуществил первый в 2026 году запуск ракеты-носителя Kinetica-1, которая доставила на околоземную орбиту серию спутников. Соответствующими данными с журналистами поделились представители новостного издания Xinhua. В СМИ уточнили, что старт миссии был дан во вторник, 14 апреля, с территории площадки для коммерческих проектов "Дунфэн" на космодроме Цзюцюань в 12:03 по местному времени (в 07:03 часов утра по московскому времени). Ракета-носитель успешно вывела на заданный маршрут восемь аппаратов. Среди них находится спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-07A02.

В настоящее время официальный Пекин активно развивает собственную национальную космическую программу. Специалисты создают метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны. При финансовой поддержке государства прорабатываются возможности для изучения астероидов и планеты Марс. На околоземной орбите сейчас работает китайская станция, которая также подразумевает и международное сотрудничество. В прошлом году власти из КНР осуществили 92 космических запуска, побив свой рекорд.

Возвращение на Луну: как миссия Artemis 2 изменит технологии и автопром.

Фото: YouTube / LaunchBoard