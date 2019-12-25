Возвращение на Луну: как миссия Artemis 2 изменит технологии и автопром

NASA вновь отправляет людей к Луне — впервые за более чем 50 лет. Экипаж миссии Artemis 2, состоящий из четырех астронавтов, отправится к спутнику Земли в 2026 году на корабле Orion. Это событие вызывает интерес не только у специалистов космической отрасли, но и у автолюбителей по всему миру, ведь оно отражает глобальные изменения в технологической и политической сферах. Причины проанализировал портал 110km.ru.

Последний раз человек летал к Луне в 1972 году в рамках программы Apollo. Тогда космическая гонка между США и СССР была вопросом престижа и безопасности, и NASA получала рекордное финансирование — до 4,4% федерального бюджета. Однако после достижения цели, поставленной Джоном Кеннеди, интерес к дорогостоящим лунным экспедициям начал снижаться. При президенте Ричарде Никсоне акцент сместился на более экономичные проекты, такие как программа космических шаттлов. В итоге почти полвека ни одна страна не возвращалась к пилотируемым полетам на Луну.

Сегодня ситуация изменилась. На мировой арене появился новый сильный игрок — Китай, который планирует высадить своих астронавтов на Луне к 2030 году. Это вновь подстегнуло интерес США к освоению спутника. Однако, в отличие от времен холодной войны, нынешняя конкуренция не сопровождается ощущением неминуемой угрозы. Тем не менее, технологическое лидерство снова становится важным фактором глобального влияния.

В отличие от программы Apollo, целью которой была демонстрация возможностей, миссия Artemis 2 ориентирована на создание постоянной базы на южном полюсе Луны. Это станет основой для будущих экспедиций на Марс и развития новых технологий, которые могут найти применение и на Земле — в том числе в автомобильной индустрии. Например, это разработки в области энергоэффективности, автономных систем и новых материалов.

Для автомобильной отрасли это событие имеет особое значение. Исторически инвестиции в космические программы приводили к появлению технологий, которые затем внедрялись в гражданские сферы — навигация, композиты, аккумуляторы. Сейчас, когда США и Китай вкладывают миллиарды в освоение Луны, можно ожидать ускорения прогресса в смежных областях, таких как электромобили и системы автономного управления.

Кроме того, возвращение интереса к Луне свидетельствует о смене глобальных приоритетов. Если раньше космос был ареной военного соперничества, то теперь он становится полигоном для технологических экспериментов и международного сотрудничества. Это может повлиять и на российские программы, заставив пересмотреть подходы к развитию автопрома и внедрению инноваций.

Миссия Artemis 2 — это не просто повторение успеха прошлого, а попытка закрепиться на Луне всерьез и надолго. США больше не хотят ограничиваться разовыми экспедициями: задача — создать инфраструктуру, которая позволит использовать Луну как плацдарм для дальнейших исследований. Это открывает новые возможности для бизнеса, науки и промышленности, в том числе и для российских компаний, если они смогут встроиться в новые цепочки поставок и кооперации.

Таким образом, возвращение на Луну — это не только про космос. Это про то, как меняется мир, как новые вызовы формируют спрос на технологии и как даже далекие события могут повлиять на привычные сферы жизни, включая автомобильную индустрию. Важно своевременно адаптироваться к новым трендам, чтобы не остаться в стороне от глобальных перемен.

Фото: Pxhere