Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И

Ван И призвал Запад отказаться от гегемонии и монополии.

Пекин выступает против блокового противостояния. Иностранный дипломат из КНР подчеркнул, что АТР, НАТО не должны протягивать в регион свои руки. Соответствующее заявление сделал китайский министр по иностранным делам Ван И, выступая со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на совместной пресс-конференции перед журналистами. Руководитель внешнеполитического ведомства заметил, что любые заявления и действия в пользу конфронтации не пользуются популярностью на геополитической арене и не имеют никакого политического будущего. Дополнительно Россия и Китай намерены противостоять менталитету холодной войны, гегемонии и запугиванию со стороны коллективного Запада.

Необходимо придерживаться настоящей многосторонности и противостоять любым "узким кругам", занимающимся блоковым противостоянием, это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мы находимся. НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому. Ван И, глава МИД Китая

Ван И подчеркнул, что важно выступать против любых форм провоцирования и раскола и конфронтации, а также активно продвигать построение "Сообщества единой судьбы человечества", заниматься отстаиванием равенства крупных и малых стран, борьбой в политикой силы и монополии.

Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после удара по ЗАЭС, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России