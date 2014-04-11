В КНР рассказали о запуске ракеты CZ-11 ("Чанчжэн-11").

Китай успешно запустил три спутника "Тяньпин-2" для вычисления параметров орбиты. Об этом рассказали представители местной Национальной корпорации по аэрокосмической науке и технике. Известно, что на орбите Земли аппараты необходимы для корректировки модели распределения орбитальных параметров. Запуск ракеты-носителя CZ-11 ("Чанчжэн-11") с устройствами осуществлен в 10:29 утра 30 марта по местному времени (в 05:29 утра по времени Москвы) с территории космодрома Цзюцюань. Он расположен на севере страны. Для носителей серии старт стал 413-м по счету.

Согласно официальному заявлению КНР, космические спутники будут использоваться как для предвычисления земной орбиты, так и для определения параметров атмосферы планеты.

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