Ракета направилась на орбиту Земли с космодрома Сичан.

Китай успешно запустил спутник Tianlian-2-02 для передачи данных с космической станции. Об этом журналистам рассказали представители местной корпорации аэрокосмической науки и техники. Успешно вышел на орбиту аппарат, необходимый для ретрансляции и более эффективной передачи данных с орбитальной станции КНР.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен в 00:09 по местному времени (в 19:09 вечера 13 ноября по московскому времени) при помощи CZ-3B. Старт зафиксирован с территории космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань. Мероприятие стало 401-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Спутник будет использоваться пекином для улучшения работы аппаратов дистанционного зондирования по изучению ресурсов планеты. Речь идет об устройствах, которые находятся на низкой или средней околоземной орбите.

Китай запустил в космос группу спутников Shijian-6 05.

Фото и видео: YouTube / SciNews

