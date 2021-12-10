Объекты успешно достигли орбиты Земли.

Китай запустил в космос группу спутников Shijian-6 05. Об этом рассказали местные специалисты. Они уточнили, что старт состоялся при помощи ракеты-носителя Long March-4B (CZ-4B или "Чанчжэн-4Б") в 08:11 часов утра 10 декабря по местному времени (в 03:11 по московскому времени). Осуществлен успешный запуск группы космических аппаратов для серии "Шицзянь-6 05" с территории космодрома Цзюцюань. Он располагается в северо-западной провинции Ганьсу.

В Китае не стали уточнять точное количество спутников, которые были законы на околоземную орбиту. Известно, что устройства необходимы ученым для исследования космического пространства и испытания новых технологий и разработок.

Данный запуск стал 400-м по счету для серии "Чанчжэн".

Falcon 9 с космической лабораторией NASA стартовала с мыса Канаверал.

Фото и видео: YouTube / China Space Exploration, CNSpace