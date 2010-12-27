Это позволит стране сократить нехватку материалов и некоторых продуктов.

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Минфине правительства страны. Благодаря данной мере чиновники надеются обеспечить определенные потребности населения.

В частности, ввоз свинины позволит сократить ее нехватку на фоне вспышки африканской чумы. Сниженные тарифы затронут замороженные авокадо, апельсиновый сок, лекарства от астмы и диабета. В перечень попали компоненты и устройства, необходимые для производства микросхем. Власти намерены продолжать повышать открытость экономики Китая, несмотря на санкции США. Однако ситуация напрямую никак не связана с торговой войной, которую развязал Вашингтон.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вашингтон заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем.

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