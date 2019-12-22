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Вашингтон заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

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Ожидается, что стороны подпишут договор в начале января. 

США и Китай очень скоро заключат торговую сделку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, стороны достигли прорыва в торговых переговорах. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов. 

Политик отметил, что Вашингтон предпринял самые жесткие меры против Китая. В результате страны достигли прорыва по торговому соглашению. Ожидается, что стороны подпишут договор в начале января. 

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Видео: YouTube / ARIRANG NEWS

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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