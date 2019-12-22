Вашингтон заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Ожидается, что стороны подпишут договор в начале января.

США и Китай очень скоро заключат торговую сделку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, стороны достигли прорыва в торговых переговорах. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов.

Политик отметил, что Вашингтон предпринял самые жесткие меры против Китая. В результате страны достигли прорыва по торговому соглашению. Ожидается, что стороны подпишут договор в начале января.

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Видео: YouTube / ARIRANG NEWS