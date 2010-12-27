Китай разгневался на США за проход их кораблей в Южно-Китайском море

Америка снова направила патруль в воды у спорных островов.

Китай сделал США строгое представление после прохода американских военных кораблей в Южно-Китайском море, поскольку действия США нанесли ущерб безопасности и суверенитету КНР и повлияли на стабильность в море. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

В среду, 20 ноября, боевой корабль вошел в акваторию у островов Спратли, а 21 ноября ракетный эсминец самовольно вторгся в воды архипелага Сиша, сказал дипломат. Военная техника США посетила именно территории рядом со спорными островами в Южно-Китайском море. Китай выразил решительный протест действиям американцев. Шуан отметил, что китайские корабли сопровождали непрошенных гостей и предупредили их о необходимости покинуть воды, согласно закону.

В свою очередь, в США заявили, что будут плавать везде, где это разрешено международным правом. Америка регулярно направляют свои патрули в акваторию у спорных островов, которые КНР считает своими.

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