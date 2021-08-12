Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН

Чжан Цзюнь оценил решение США по резолюции ОАЭ о Ближнем Востоке.

Пекин весьма разочарован тем, что власти США наложили свое право вето на проект резолюции Совета безопасности ООН под авторством ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление по результатам голосования в Совбезе Всемирной организации в Нью-Йорке сделал китайский постоянный представитель при ООН Чжан Цзюнь.

Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект был заветирован США. Два месяца боев уже повлекли беспрецедентные число смертей и разрушений. Немедленное прекращение огня является первостепенным требованием. Чжан Цзюнь, постпред Китая в ООН

Напомним, что американцы наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов Совета по Безопасности Всемирной организации голосовали "за". Соавторами проекта выступили минимум 97 членов ООН.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций