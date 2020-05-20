У новых инфицированных чаще всего страдают лёгкие.

Китай рассказал, что у вернувшихся из России COVID-19 протекает сложнее. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на одного из ведущих китайских реаниматологов Китая Цю Хайбо.

Врач отметил, что новая вспышка в Китае — в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, и провинции Цзилинь — отличается от эпидемии, которая была в Ухане. У новых заразившихся первые симптомы проявляются через одну или две недели. Это увеличивает риск заражения окружающих. Дольше протекает и само заболевание.

Отличаются и симптомы. В Ухане у заразившихся наблюдалось полиорганное поражение сердца, почек и кишечника при COVID-19. У новых инфицированных чаще всего страдают лёгкие.

Отмечается, что причиной могла стать мутация вируса.

Ранее Bloomberg рассказал о 108 миллионах китайцев, попавших под новый карантин.

Видео: Youtube/CGTN