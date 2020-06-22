Речь идёт о продукции компании Tyson.

Китай приостановил ввоз американского мяса птицы. Об этом сказано в заявлении Главного таможенного управления КНР.

Решение Китая обусловлено тем, что совсем недавно в американской компании зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией. Заразились несколько работников Tyson. В компании подтвердили информацию о новых случаях инфицирования. Вся продукция, которую отправили из штатов в КНР подлежит задержанию таможней.

Совсем недавно Главное таможенное управление КНР заявило о приостановке ввоза в Китай продукции мясокомбината, который принадлежит немецкому концерну Toennies. В компании заболели около 600 работников в населенном пункте Реда-Виденбрюк. В итоге компанию закрыли на карантин.

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Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance