В бундестаге считают, что убийство в Берлине в 2019 году может стать хорошей причиной для того, чтобы отказаться от газопровода.

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель призывают отказаться от "Северного потока -2". Об этом сообщил замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф.

Ламбсдорф посоветовал Меркель обсудить это с коллегами на саммите ЕС. Он думает, что канцлеру ФРГ будет сложно убедить ЕС жестко отреагировать на случившиеся. Кроме того, строительство "Северного потока -2". Замглавы фракции отмечает, что Меркель хорошо знает политику Путина и русский язык. Она понимает, что Россия недружелюбна по отношению к ЕС и Германии.

Напомним, в августе 2019 года в Берлине был застрелен 40-летний гражданин Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили). Он получил пулю в голову. Затем правоохранительные органы начали расследование. Они подозревают 49-летнего россиянина. Генпрокурор ФРГ утверждает, что у преступника с собой было оружие.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на Украине осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью".

Видео: Youtube/BILD