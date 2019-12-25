Китай отозвал посла из Литвы

Причиной этого является открытие диппредставительства Тайваня в Вильнюсе.

Китай отозвал своего посла из Литвы из-за решения Вильнюса открыть дипломатическое представительство Тайваня в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КНР.

В ведомстве назвали данный шаг "вопиющим нарушением духа коммюнике" об установлении дипломатических отношений между государствами, что подрывает целостность КНР.

Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня. из сообщения МИД КНР

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Китая обратилось с просьбой к литовскому правительству отозвать своего посла Литвы из КНР.

В сообщении МИД отмечается, что независимость Тайваня является "тупиком", а попытки его властей участвовать в "международной сепаратистской деятельности" никогда не увенчаются успехом.

Ранее в ФСБ заявили, что высланный эстонский консул пытался получить сведения о планах России в Арктике.

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