Аппарат передавал изображения красной планеты на землю 19,5 минут.

Китай опубликовал снимки Марса с орбитального модуля "Тяньвэнь-1". Кадры появились в социальных сетях со ссылкой на государственное космическое управление Пекина. Ученые уточнили, что космический зонд работает на орбите красной планеты уже 526 дней. От Земли аппарат находится на удалении в 3,5 млн километров. На передачу снимков ушло порядка 19,5 минут.

Напомним, что китайский зонд был запущен 23 июля 2020 года. Старт ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5") произошел с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. Орбитальный модуль продолжает двигаться вокруг Марса. Полный оборот вокруг небесного тела устройство совершает за два местных дня (24 часа 39 минут). Ученые определили основной задачей аппарата ретрансляция информации при передаче с марсохода.

Марсоход "Чжужун" (Zhurong) на 31 декабря 2021 года уже прошел по поверхности Красной планеты 1 400 метров.

"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb.

Фото: Twitter / Andrew Jones