В космос отправились 36 аппаратов.

Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb. Об этом рассказали представители компании-оператора "Роскосмос". Одновременно государственная корпорация направила 36 аппаратов связи с территории космодрома "Байконур".

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой. пресс-служба "Роскосмоса"

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 16:10 вечера 27 декабря по московскому времени с космодрома Байконур. Через девять с небольшим минут разгонный блок вместе с аппаратами связи отделился от третьей ступени. Далее спутники должны быть размещены на орбите с высотой 450 километров. Для этого "Фрегату" придется десять раз включить двигательную установку.

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Видео: YouTube / Роскосмос ТВ