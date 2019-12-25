В МИД Китая заявили, что не имеют интереса во вмешательстве в выборы президента США.

Китай опроверг информацию о попытке вмешаться в выборы США. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на представителя МИДа КНР Гэна Шуана. Чиновник опроверг предположения Дональда Трампа о том, что его страна пытается помешать действующему президенту Америки переизбраться на второй срок.

По словам Гэна Шуана, у Китая нет интереса вмешиваться в выборы американского президента. В связи с этим дипломат надеется, что Вашингтон перестанет "втягивать Пекин в свою историю".

Напомним, что согласно проведенным исследованиям, в президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. За него намерены проголосовать 45% зарегистрированных избирателей. За Дональда Трампа хотят отдать свой голос лишь 40% американцев.

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