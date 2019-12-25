Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему переизбраться. По его мнению, для этого КНР устроила мировую пандемию коронавируса.
Китай готов пойти на все, чтобы я проиграл эти выборы.
Дональд Трамп, президент США
Политик отметил, что Китай, по его мнению, всегда ведёт себя так, будто ни в чём не виноват. Трамп заявил, что КНР ждут последствия, если не будут раскрыты все причины появления и распространения COVID-19.
Ранее Помпео рассказал о сокрывшем данные о коронавирусе Китае.
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