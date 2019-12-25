Политик отметил, что Китай, по его мнению, всегда ведёт себя так, будто ни в чём не виноват.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему переизбраться. По его мнению, для этого КНР устроила мировую пандемию коронавируса.

Китай готов пойти на все, чтобы я проиграл эти выборы. Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что Китай, по его мнению, всегда ведёт себя так, будто ни в чём не виноват. Трамп заявил, что КНР ждут последствия, если не будут раскрыты все причины появления и распространения COVID-19.

Ранее Помпео рассказал о сокрывшем данные о коронавирусе Китае.