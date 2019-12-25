Китай объяснил рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Это связано с новыми методами диагностики вируса.

Власти Китая объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса. За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 242 случая гибели пациентов от пневмонии нового типа. Также зафиксировано 14,840 новых случаев инфицирования. Согласно данным на вторник, 12 февраля в КНР умерло 94 человека, а заразились 1,638 китайцев.

Резкий скачок объясняется тем, что в диагностику случаев добавлен "клинический диагноз". Об этом заявили в государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. Новая методика обнаружения болезни позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии". Это увеличит эффективность медицинских мер, направленных на нераспространение инфекции. Врачи пересмотрели результаты предыдущей диагностики предполагаемых случаев заболевания.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России 20 тысяч человек оказались под наблюдением врачей из-за коронавируса.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

