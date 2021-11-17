Генерал Хайтен: Китай наращивает потенциал, позволяющий нанести удар первым

Генерал Хайтен оценил тестирование Китаем гиперзвукового вооружения.

В США заявили, что Китай наращивает военный потенциал, позволяющий нанести удар первым. Такое мнение в эфире американского телеканала CBS сделал заместитель главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил Джон Хайтен. Генерал прокомментировал испытания гиперзвукового оружия, которые проводит Пекин. Корреспондент спросил у гостя о том, удалось ли представителям КНР поразить цель. Тот ответил, что ракета приземлилась достаточно близко для ликвидации мишени.

Они запустили ракету большой дальности. Она облетела земной шар, от нее отделился планирующий гиперзвуковой блок, который долетел до Китая и поразил цель в Китае. Джон Хайтен, американский генерал

Эксперт дал объяснение, для чего китайским партнерам нужно развивать боевой потенциал. Хайтен полагает, что поведение Пекина напоминает позицию об оружии первого применения.

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Фото и видео: YouTube / CBS Evening News