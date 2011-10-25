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Сын Каддафи намерен баллотироваться в президенты Ливии

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Выборы пройдут в декабре текущего года.

Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам Каддафи – намерен баллотироваться в президенты страны. Об этом сообщило агентство новостей Associated Press.

Отмечается, что кандидат уже подал документы на регистрацию. Он оформил необходимые бумаги в городе Сабах, на юге Ливии. 

Выборы пройдут в декабре 2021 года. Для их проведения подготовили законодательную базу, которую парламент принял в сентябре и октябре соответственно.

Сейф аль-Ислам – второй сын Муаммара Каддафи, которого в 2011 году убили в ходе гражданской войны захватившие его в плен мятежники. Сейф аль-Ислам в том же году был помещен в тюрьму. Его освободили в 2017 году по амнистии. Когда был жив Муаммар Каддафи, именно Сейф аль-Ислам считался его вероятным преемником.

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Видео: Youtube/mohmmed a

Теги: выборы президента в ливии, муамар каддафи, сейф аль-ислам каддафи
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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