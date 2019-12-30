Контракт будет подписан 15 января в Вашингтоне.

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов за следующие два года. Этот объем является одним из условий торгового соглашения, которое подпишут 15 января в Вашингтоне. Об этом сообщили "РИА Новости". Документ заверят президент Америки Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ. Первая часть сделки предусматривает экспорт промышленных товаров из Китая на сумму в 75 млрд долларов.

Он включает в себя поставку энергоносителей на 50 млрд, сельскохозяйственной продукции - на 40 млрд. За это Минфин США исключил Китай из списка валютных манипуляторов. Белый Дом отказался от ввода промышленных пошлин на электронику и гаджеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пентагон намерен сосредоточиться на конкуренции с Китаем и Россией.