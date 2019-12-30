В США заявили об угрозе отставания от армий России и Китая.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Пентагон намерен сосредоточиться на конкуренции с Китаем и Россией. Об этом заявил заявил генерал ВВС США, замглавы объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

Хайтен отметил, что США отстает от армии Китая и России.

"Мы должны наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай", — сказано в сообщении

Политик отметил, что американская армия должна развиваться в таком же темпе. При этом Пентагон заявил, что вооруженные силы США лидируют во многих направлениях.

Ранее мы сообщали о том, что Ирак намерен приобрести российские комплексы ПВО.

