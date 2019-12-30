Три месяца назад представитель Ирака уже побывал в России и провел ряд консультаций.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Ирак намерен приобрести российские комплексы ПВО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эксперты полагают, что покупка может быть связана с требованием Багдада американским подразделениям покинуть страну. Отметим, что зенитные комплексы С-400 "Триумф" уже стоят на вооружении Сирии и Ирана.

Ранее, 9 января, в СМИ появилась информация, что Ирак вернулся к переговорам с Россией по поводу вооружения. По данным инсайдеров, в ноябре Россию посетил представитель Ирака и провел ряд консультаций.

Ранее мы сообщали о том, что в Абхазии проведут повторные выборы президента 22 марта.

Видео:Covert Cabal/YouTube