Борт летал над Желтым морем около получаса.

Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет. Ролик размещен на YouTube-канале New China TV. По данным местных специалистов, самый крупный в мире гидросамолет AG600 успешно выполнил первый полет над морем.

По сведениям от китайских СМИ, тестирование борта-амфибии производилось на территории города Циндао, расположенного на берегу Желтого моря. В небе самолет находился около получаса. Ранее специалисты испытывали воздушное судно только над сушей и в водохранилище.

Напомним, что в сентябре 2019 года стало известно о том, что Военно-морской флот России получит А-42 (А-40) "Альбатрос". Это средство предназначено для обнаружения и отслеживания подводных лодок противника и проведения спасательных операций во время штормовых угроз.

МИД заявил о вмешательстве генконсульства США во внутренние дела Китая.

Видео: YT / New China TV