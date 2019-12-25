Китай и ЕС в январе - марте нарастили товарооборот на 17,6%

Таможенная служба КН привела статистику по торговле с партнерами из Европы.

Китайско-европейский товарооборот за период с января по март 2026 года вырос на 17,6 процентов в годовом исчислении и составил 212,4 миллиарда американских долларов. Соответствующими статистическими данными поделились представители Главного таможенного управления в КНР. Согласно сведениям от иностранного ведомства, КНР увеличил экспорт продукции на территорию Европейского союза на 21,1 процент, до общей суммы в 147,76 миллиарда долларов. В тоже время импорт из регионального сообщества в КНР увеличился на 10,5 процента, до 64,64 миллиардов долларов. Положительное сальдо Китая растет по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году и составляет сейчас 30,5 процентов, достигнув показателя в 83,12 миллиардов долларов.

Согласно опубликованной статистике, по объему торговли с КНР лидирующую позицию среди стран Евросоюза сохраняет Германия. В январе - марте китайско-немецкий товарооборот показал рост на 15,7 процентов в годовом исчислении и составил 53,64 миллиардов долларов. Среди прочих ведущих европейских партнеров Китая выделяются Нидерланды (увеличение взаимных поставок на 12,6 процентов) и Франция (рост на 21,2 процента).

