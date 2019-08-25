Кит Харингтон получил роль в новом фильме киновселенной Marvel

Звезда "Игры престолов" появится в киноленте "Вечные" (The Eternals).

Британский актер Кит Харингтон, известный всему миру по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", получил роль в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы киностудии Кевина Файги.

Известно, что Кит Харингтон сыграет супергероя Дейна Уитмана, или Черного рыцаря, в киноленте "Вечные" (The Eternals). Ранее этот персонаж не появлялся в оригинальных комиксах серии The Eternals издательства Marvel. При этом он знаком по другим сюжетным линиям.

Фильм "Вечные" выйдет в прокат 20 сентября 2020 года. В первую очередь в нем пойдет речь о двух других героях комиксов - Серси (ее сыграет Джемма Чан) и Икарисе (на эту роль выбран Ричард Мэдден).

Ранее была названа дата выхода второй части фильма "Черная пантера".

Видео: YouTube / GQ