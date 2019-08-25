Названа дата выхода второй части фильма "Черная пантера"

Режиссером приключенческой ленты вновь станет Райан Куглер.

Стало известно, когда на большой экран выйдет вторая часть супергеройского фильма "Черная пантера". Приключенческая лента появится в прокате в мае 2022 года. Об этом сообщила киностудия Marvel Studios на своей странице в Twitter.

Действия первой части разворачиваются в вымышленной Ваканде на территории дикой Африки. В недрах пустынных земель скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, уничтожая все на своем пути, но каждый раз таинственный дух саванны вставал на защиту угнетенных аборигенов.

В этот раз маску Черной Пантеры пришлось примерить молодому принцу Ваканды. Ему предстоит перевоплотиться в супергероя и пресечь очередную попытку сил зла добраться до залежей металла.

Согласно опубликованным данным, режиссером второй части фильма вновь станет Райан Куглер. В первой части снялись Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.

Ранее мы писали, что Disney выпустил трейлер ремейка "Леди и Бродяги".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment