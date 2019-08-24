Disney выпустил трейлер ремейка "Леди и Бродяги"

Премьера картины запланирована на 12 ноября 2019 года.

В сети появился трейлер ремейка классического мультфильма Disney "Леди и Бродяга". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале кинокомпании.

Оригинальный мультик вышел в 1955 году. В его основу легла трогательная история сближения двух абсолютно разных собак — породистой комнатной неженки и обычной дворняги. Лента входит в 250 лучших картин по версии посетителей "Кинопоиска", а также имеет высокий рейтинг на заруюежном сайте IMDB.

В работе над ремейком приняли участие Тесса Томпсон, Джастин Теру, Сэм Эллиотт, Эшли Дженсен, Иветт Николь Браун, Кирси Клемонс, Жанель Моне и другие. Режиссерское кресло занял постановщик фильма "Трон: Восстание" Чарли Бин. Премьера картины запланирована на 12 ноября 2019 года.

Видео: YouTube/Disney