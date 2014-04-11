Кислица: договор будет подписан только после отвода войск РФ

Постпред Украины при ООН рассказал об условиях Киева по гарантиям безопасности.

Постпред Украины Сергей Кислица: договор о гарантиях безопасности для Украины будет подписан только после отвода российских войск с территории на те позиции, на которых они находились на 23 февраля 2022 года. Соответствующее заявление сделал дипломат в рамках заседания Совета Безопасности ООН. Он отметил, что делегаты Киева и Москвы продолжат консультации по вопросам подготовки соглашения. Постоянный представитель подчеркнул, что говорит о механизме введения режима прекращения огня, отводе боевых сил и других вооруженных формирований, а также безопасной работе на постоянной основе гуманитарных коридоров, обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирного населения.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Сергей Кислица, постпред Украины

Украинский дипломат заметил, что установление режима тишины и всеобъемлющая деэскалация конфликта на Украине произойдут не скоро. При этом переговоры в Стамбуле показывают Киеву, что Россия может быть готова к движению вперед.

ООН обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

