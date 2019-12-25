Премьер Японии рассказал о планах по противовоздушной обороне страны.

Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о необходимости защиты против гиперзвуковых ракет. Об этом чиновник рассказал на заседании в местном парламенте. Он ответил на вопросы законодателей о повышении противоракетной обороны страны. По мнению спикера, в Токио понимают, что будет проблематично защитить население только одним лишь усилением способности по перехвату ракет.

В последнее время вокруг нашей страны ведутся разработки гиперсверхзвуковых ракет, ядерного оружия, ракет, меняющих траекторию полета. Правительство будет рассматривать вопрос о противоракетной обороне с различных точек зрения, в том числе включая дополнительные эффективные меры. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что недавно Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии. С 11 октября он на протяжении трех дней отвечает на вопросы, подготовленные членами партий обеих палат парламента.

Премьер Японии: на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

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