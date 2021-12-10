Кисида: Байден не просил его присоединиться к бойкоту Олимпиады в Пекине

В Японии заявили о праве самим принимать решения относительно участия или неучастия официальной делегации на торжественных мероприятиях в Китае.

Японский премьер-министр Фумио Кисида на дебатах в местном парламенте заявил о том, что американский президент Джо Байден во время проведения "Саммита за демократию" не обращался к нему лично с просьбой присоединиться к дипломатическому бойкоту Вашингтона Олимпийских игр в Пекине, которые состоятся зимой 2022 года.

Я не получал от Байдена указанной вами просьбы. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Глава кабинета министров заметил политикам, что Токио способно самостоятельно принимать решения, касающиеся возможного бойкота зимних Олимпийских игр в Китае.

Напомним, что Белый дом 9-10 декабря проводит в режиме видеоконференции "Саммит за демократию". В мероприятии участвуют лидеры нескольких стран, правозащитники, общественные деятели и предприниматели. Приглашение получили свыше 110 государств и территорий. В этот перечень не попали КНР, РФ, Турция, Египет и ряд других стран.

Захарова: бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы.

Фото и видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）