Кисида на Генассамблее ООН заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер Японии рассказал о стремлении нормализовать контакты с КНДР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил готовность лично встретиться с северокорейским политическим лидером КНДР Ким Чен Ыном "в любое время и без каких-либо предварительных условий". Соответствующее заявление глава правительства в Токио сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.Чиновник пояснил, что его страна стремится к нормализации отношений с Пхеньяном, а также к решению региональных проблем. В качестве примера спикер напомнил о похищении японских граждан и ракетно-ядерной программе КНДР.

Я хочу здесь выразить свою готовность встретиться с председателем Ким Чен Ыном лицом к лицу в любое время и без каких-либо условий. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Японский премьер-министр также заявил о готовности вместе с КНДР "открыть новую эру" японско-северокорейских отношений.

Премьер Японии назвал ядерное разоружение делом всей его жизни.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций