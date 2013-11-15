Киселев: Россия готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии"

Журналист дал интервью британскому BBC.

Российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил о готовности Москвы применить силу в том случае, если Запад решит перейти "красные линии". Такое мнение эксперт высказал в эфире иностранного телевещательного СМИ BBC. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" ответил на соответствующий вопрос британского коллеги.

Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти. Дмитрий Киселев, журналист из РФ

В Лондоне у гостя просили о том, что произойдет в том случае, если РФ не получит от США и НАТО гарантий безопасности, которые ждет от международных партнеров. По мнению Киселева, в этом случае Москва будет готова установить ракетные комплексы. При этом журналист добавил, что это поведение со стороны России является "вашим выбором", так как само государство этого не хочет. Также, если Украина окажется в составе военного альянса, то РФ займется развитием собственной боевой инфраструктуры, чтобы иметь возможность "держать пистолет у виска Америки".

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Фото и видео: Youtube/BBC News