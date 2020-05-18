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Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие

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В Кремле поблагодарили сотрудников ЗАЭС за работу в сложное время.

Первый заместитель руководителя российской администрации при президенте Владимире Путине Сергей Кириенко назвал Запорожскую атомную электростанцию уникальным объектом, которую в будущем ждет возрождение и развитие, как и весь новый регион страны в целом. Соответствующее заявление чиновник сделал в праздничном видеообращении к сотрудникам ЗАЭС и местным жителям. Специалист выразил благодарность работникам режимного объекта за демонстрируемый профессионализм и преданность своему делу.

Город Энергодар и люди, которые здесь живут, всегда были гордостью Советского Союза, потому что уникальный город, уникальная атомная станция и уникальные люди. Так было, так есть и так точно будет.

Сергей Кириенко, замглавы администрации Кремля

Постпред РФ: миссия МАГАТЭ на ЗАЭС отвечает интересам России.

Фото и видео: Telegram / ЗАЭС. Официально

Теги: запорожская аэс, кремль, новый год, сергей кириенко, энергодар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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