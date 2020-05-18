Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие

В Кремле поблагодарили сотрудников ЗАЭС за работу в сложное время.

Первый заместитель руководителя российской администрации при президенте Владимире Путине Сергей Кириенко назвал Запорожскую атомную электростанцию уникальным объектом, которую в будущем ждет возрождение и развитие, как и весь новый регион страны в целом. Соответствующее заявление чиновник сделал в праздничном видеообращении к сотрудникам ЗАЭС и местным жителям. Специалист выразил благодарность работникам режимного объекта за демонстрируемый профессионализм и преданность своему делу.

Город Энергодар и люди, которые здесь живут, всегда были гордостью Советского Союза, потому что уникальный город, уникальная атомная станция и уникальные люди. Так было, так есть и так точно будет. Сергей Кириенко, замглавы администрации Кремля

Постпред РФ: миссия МАГАТЭ на ЗАЭС отвечает интересам России.

Фото и видео: Telegram / ЗАЭС. Официально