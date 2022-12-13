Кирби заявил, что ВВС США по приказу президента Байдена сбили аэростат над Аляской

В Белом доме рассказали об операции по ликвидации нового объекта над воздушным пространством США.

Американский координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Военно-воздушные силы США по приказу президента Джо Байдена сбили иностранный аэростат над Аляской. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. По данным Белого дома, объект находился на высоте в 12 километров, а также представлял собой опасность для гражданской авиации. Местные военные отслеживали угрозу на протяжении суток. Ликвидация произошла на государственной границе с Канадой. В миссии принимали участие истребители.

Президент Байден отдал приказ военным сбить объект, что они и сделали. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби отметил, что пока что Пентагону не удалось установить принадлежность и назначение аппарата. Однако он оказался существенно меньше и проще, чем ранее китайский метеорологический шар, который военные сбивали над водами Атлантического океана. На текущий момент власти страны не могут утверждать, что над Аляской аэростат занимался разведывательной деятельностью. На фоне инцидента новых контактов с Китаем не планируется.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television