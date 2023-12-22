Кирби: США не стремятся к войне и конфликту с Ираном

Он ответил на вопрос о том, рассматривают ли США возможность отреагировать на атаки военной базы в Иордании.

Соединенные Штаты не стремятся к войне и конфликту с Ираном. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон не ищет вооруженного конфликта с властями Тегерана. Так Кирби ответил на вопрос о том, рассматривают ли США возможность нанесения ударов по Ирану в свете атаки на военную базу в Иордании. Он также отметил, что этому нападению нет оправдания.

Не заблуждайтесь на этот счет, оно требует ответа. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США

Ранее Блинкен пообещал "многоуровневый" ответ на удар по базе в Иордании.

Видео: YouTube / The White House