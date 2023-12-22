Также в СМИ сообщалось о 40 пострадавших в результате атаки беспилотника на военную базу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "многоуровневый" ответ на удар по базе в Иордании. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, нельзя "забегать вперед президента", однако ответ Вашингтона на гибель своих военнослужащих последует. Также в СМИ сообщалось о 40 пострадавших в результате атаки беспилотника на военную базу.

Этот ответ может быть многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее Блинкен заявил, что отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя.

Видео: YouTube / U.S. Department of State