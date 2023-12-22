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Блинкен пообещал "многоуровневый" ответ на удар по базе в Иордании

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Также в СМИ сообщалось о 40 пострадавших в результате атаки беспилотника на военную базу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "многоуровневый" ответ на удар по базе в Иордании. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, нельзя "забегать вперед президента", однако ответ Вашингтона на гибель своих военнослужащих последует. Также в СМИ сообщалось о 40 пострадавших в результате атаки беспилотника на военную базу.

Этот ответ может быть многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее Блинкен заявил, что отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя.

Видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: база, госсекретарь сша, иордания, удар, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Новости России,

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