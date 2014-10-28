Через 110 лет Земле может грозить удар мощнее сотни хиросимских бомб

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт предупредил, что астероиды Рюгу и Бенну могут столкнуться с планетой через 110 лет. Вероятность события — менее процента, но разрушения превысят сотню атомных взрывов.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью изданию "Абзац" сообщил, что через 110 лет два крупных небесных тела — астероиды Рюгу и Бенну — могут оказаться на траектории столкновения с Землёй. По его словам, вероятность такого события составляет менее одного процента, однако возможный ущерб будет колоссальным. Учёный отметил, что энергия удара сопоставима с мощностью более ста взрывов, подобных атомной бомбардировке Хиросимы.

Специалист подчеркнул, что наибольшую опасность представляют пока не обнаруженные космические объекты. Он добавил, что исследователи постоянно ведут работу по выявлению новых астероидов, отслеживают траектории уже известных и разрабатывают технологии защиты планеты от различных космических угроз.

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