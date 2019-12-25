В последний день июня в Петербурге потеплеет до +26 градусов

Однако по Ленинградской области ещё возможны кратковременные дожди и отдельные грозы.

Сегодня погоду в Петербурге будет определять усиливающийся с юго-запада барический гребень. Благодаря ему в городе сохранится переменная облачность, и существенных осадков не ожидается. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Однако по Ленинградской области ещё возможны кратковременные дожди и отдельные грозы – это отголоски уходящего фронтального раздела.

Температура воздуха в дневные часы составит +24…+26 градусов. В пригородах Ленобласти будет немного теплее, столбики термометров покажут +23…+28 градусов. Атмосферное давление продолжит слабо расти до отметки 762 мм рт. ст., что немного превышает норму, а ветер западных направлений подует со скоростью 4–9 м/с.

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Фото: Piter.TV

