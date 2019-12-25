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Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-руководителя "Экопромбанка"
Сегодня, 14:11
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lesjasap

Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-руководителя "Экопромбанка"

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Андрей Туев будет с конвоем доставлен в Москву.

Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-руководителя "Экопромбанка". Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры РФ. По информации от надзорного ведомства, речь идет о Андрее Туеве, из-за действий которого кредитная организация лишилась  почти полмиллиарда рублей. Мужчине вменяются статьи за злоупотребление полномочиями р

По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Туева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ и частю 4 статьи 160 УК РФ.

пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Следствие полагает, что с октября по ноябрь 2013 года Андрей Туев заключил договор без обеспечения с подставной компанией"Рейс". Банк лишился более 240 млн рублей. Также представитель организации совместно со своем заместителем решили действовать в интересах "Магнит-Инвест", который не выполнил условия по возврату денежных средств согласно заключенному договору. Банк лишился еще 260 млн рублей. Россиянин Туев скрылся от правоохранительных органов, после чего его объявили в международный розыск. Мужчину нашли на Кипре в 2016 году.

Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей туев, генпрокуратура, кипр, экопромбанк
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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