Андрей Туев будет с конвоем доставлен в Москву.

Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-руководителя "Экопромбанка". Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры РФ. По информации от надзорного ведомства, речь идет о Андрее Туеве, из-за действий которого кредитная организация лишилась почти полмиллиарда рублей. Мужчине вменяются статьи за злоупотребление полномочиями р

По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Туева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ и частю 4 статьи 160 УК РФ. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Следствие полагает, что с октября по ноябрь 2013 года Андрей Туев заключил договор без обеспечения с подставной компанией"Рейс". Банк лишился более 240 млн рублей. Также представитель организации совместно со своем заместителем решили действовать в интересах "Магнит-Инвест", который не выполнил условия по возврату денежных средств согласно заключенному договору. Банк лишился еще 260 млн рублей. Россиянин Туев скрылся от правоохранительных органов, после чего его объявили в международный розыск. Мужчину нашли на Кипре в 2016 году.

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