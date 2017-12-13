Расплата: кинотеатр "Пионер" заплатил 280 тысяч рублей за "Смерть Сталина"

За показ "Смерти Сталина" придется расплатиться.

Мировой суд Дорогомиловского района Москвы оштрафовал кинотеатр "Пионер" Александра Мамута на 280 тысяч рублей за показ кинокартины "Смерть Сталина". Об этом сообщает корреспондент “Ъ”. В кинотеатре состоялось два сеанса - 25 и 26 января.

Кинотеатр оштрафован в соответствии с ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм). За каждый показ фильма 25 января кинотеатр оштрафован на 100 тыс. руб., за прокат фильма 26 января штраф составил 80 тыс. руб.

Административное производство в отношении кинотеатра было инициировано Минкультом. Министерство выдало прокатное удостоверение на фильм !Смерть Сталина" 29 декабря 2017 года, а отозвало документ 23 января 2018 года.

Видео: YouTube / Entertainment One UK