Кинотеатр "Пионер" заплатит 100 тысяч рублей за показ фильма "Смерть Сталина"

Кинотеатру "Пионер" грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ фильма "Смерть Сталина".

Визит полиции в кинотеатр "Пионер" связан с показами "Смерти Сталина". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, за продажу билетов на фильм, лишенный прокатного удостоверения, по закону организация за каждый сеанс должна будет заплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что прокатное удостоверение было отозвано Минкультом 23 января. Ранее публиковались сведения, что фильм вызвал резкуюкритику со стороны Общественного совета при Министерстве культуры.

Несмотря на отсутствие прокатного удостоверения, в московском кинотеатре "Пионер" 25 января состоялась премьера кинокартины. 26 января появилось сообщение о том, что ему нанесли визит сотрудники полиции, однако, с чем это было связано, не уточнялось

О визите полиции 26 января написала журналистка AFP Ола Кичовлас. По ее словам сотрудники правоохранительных органов отказываются говорить причину своего визита.

"Только что услышала разговор в кинотеатре "Пионер", куда пришли полицейские - Что здесь такого опасного? - Смерть Сталина - А для кого это опасно ? - Ну, для Сталина" Пишет Кичовлас в своём Twitter.

Примечательно: есть надежда на то, что "Смерть Сталина" всё-таки может выйти в прокат. Сегодня Драпеко рассказала, в каком случае "Смерть Сталина" может выйти в официальный прокат.

Фото: Twitter / Ola Cichowlas