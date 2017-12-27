Драпеко рассказала, в каком случае "Смерть Сталина" может выйти в официальный прокат

Кажется, с запретом "Смерти Сталина" в России все не так просто.

Новость о запрете кинокартины "Смерть Сталина" оказалась преждевременной. Похоже, кино имеет серьезные шансы на то, чтобы выйти в официальный прокат. Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

Детали "неполного запрета" журналистам рассказала депутат Госдумы Елена Драпеко. Раньше она была ярой сторонницей отзыва лицензии у черной комедии, а теперь заняла более мягкую позицию. По ее словам, в ближайшее время "Смерть Сталина" может вернуться в кинотеатры.

Мы просили только дополнительной юридической экспертизы. У нас кроме подзаконных актов есть ещё много законов по защите общественной нравственности. Если не будет усмотрена угроза, то фильм получит назад своё прокатное удостоверение. Оно же отозвано временно. Это не запрет фильма. Просто по требованию общественности проводят дополнительную экспертизу Елена Драпеко

Ранее картина "Смерть Сталина" получила прокатное удостоверение на показ в России. Эксперты Минкульта не обнаружили в ней признаков экстремизма и нарушения российских законов. Однако после просмотра фильма министром культуры и депутатами госдумы, лента столкнулась с серьезными проблемами. Впервые в истории российского кино у фильма было отозвано прокатное удостоверение. Впрочем, многие кинокритики назвали это решение цензурой и нарушением прав человека.

Действие картины происходит в 1953 году. Она в комическом свете изображает борьбу за власть высших номенклатурных чиновников Советского Союза сразу после смерти Иосифа Сталина. Ряд общественников посчитал недопустимым шутки про смерть диктатора и "глумление" над советским прошлым.