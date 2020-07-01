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Кинематографистов из России пригласили стать академиками "Оскара"

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Приглашения получили пять деятелей киноискусств из РФ.

Российские кинематографисты получили приглашения вступить в американскую Академию кинематографических искусств и наук, выбирающую победителей премии "Оскар" в США.

Как сообщается на сайте организации, в числе получивших приглашения оказались режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, монтажер Игорь Литонинский, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Всего приглашения разослали  819 кинематографистам из 68 стран. По мнению киноакадемии, эти люди "внесли существенный вклад в кинематограф". Отмечается, что среди приглашенных в Академию в 2020 году – 45% женщин, 36% непредставленных этнических или расовых представительств, 49% не представляет США.

Ранее мы сообщали о том, что исполнитель роли Сокола в киновселенной Marvel Энтони Маки раскритиковал студию за отсутствие расового разнообразия в съемочных командах кинопроектов.

Видео: YouTube /  Oscars

Теги: оскар, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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