Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма "Черная пантера"

Артист обеспокоился цветом кожи причастных к созданию фильма людей.

Исполнитель роли Сокола в киновселенной Marvel Энтони Маки раскритиковал студию за отсутствие расового разнообразия в съемочных командах кинопроектов. Слова актера приводит новостной-портал ScreenRant.

Маки рассказал, что в работе над фильмами студии как в актерском плане, так и в съемочном в основном задействованы "белые". В качестве противоположенного примера он привел съемочную группу блокбастера "Черная пантера", где почти все причастные к нему были темнокожими. Актер назвал еще большим больший расизмом приглашать людей только одного цвета на определенные проекты, так как это якобы показывает, что для другой работы они "недостаточно хороши".

Напомним, что фильма "Черная пантера" вышел в 2018 году и собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов. Лента была номинирована семь премий "Оскар", включая "Лучший фильм".

Видео: YouTube / TheProGamerJay